Ученый раскрыл способы бросить курить и не потолстеть

Профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Андрей Демин раскрыл способы бросить курить и не потолстеть. По его словам, многие курящие опасаются набрать лишний вес при отказе от вредной привычки, но эта проблема решаема, передает радио Sputnik.

«Просто надо повысить физическую активность и отрегулировать диету. Также надо потреблять достаточное количество воды. Тогда опасений быть не должно. Все плюсы отказа от курения будут перевешивать все затраченные усилия», — подчеркнул ученый. Он добавил, что курение приводит к онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниями, причем речь идет не только о традиционных сигаретах, но и об электронных.

Демин также отметил, что самостоятельно справиться с вредной привычкой бывает сложно, поэтому необходимо обратиться к специалистам. Профессор объяснил, что существует шкала Фагерстрема, по которой возможно определить степень зависимости от никотина. В ряде случаев курильщику может потребоваться медикаментозное лечение. В России существуют горячие линии, где специалисты анонимно выслушают желающего расстаться с сигаретами и дадут рекомендации. Он заключил, что дискомфорт, который испытывают люди, бросающие курить, компенсируется удовольствием от возвращения запахов и вкусов.

Ранее ученые Орегонского университета наук и здоровья раскрыли, что хроническое воздействие дыма от сигарет в результате пассивного курения приводит к снижению массы тела и когнитивным нарушениям, особенно у мужчин. Эксперимент проводился на мышах, оказалось, что сигаретный дым оказал глубокое воздействие на активность мозга грызунов, а также на экспрессию генов в нервных клетках.