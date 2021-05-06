В России увеличат «страшные картинки» на пачках сигарет

В России планируют изменить требования к упаковке табачных изделий и увеличить изображения о вреде курения на них, ставшие известными как «страшные картинки». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Власти намерены усовершенствовать требования к пачкам сигарет исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В кабмине сообщили, что будет рассмотрен вопрос о производстве «стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75 процентов площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения».

Положение о возможных изменениях в правилах упаковки табачных изделий включено в план мероприятий для реализации антитабачной концепции, утвержденный правительством. В плане заявлено более 20 мероприятий, направленных на контроль за соблюдением законодательства и борьбу с курением.

В правительстве также отметили, что будет проработан вопрос о запрете на использование красителей и ароматизаторов в жидкостях для электронных сигарет.

11 апреля в МЧС России заявили, что новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

1 апреля в России установили минимальную цену на сигареты. Теперь пачка с 20 сигаретами будет стоить не менее 108 рублей.