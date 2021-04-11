Новое требование к сигаретам предложили распространить в ЕАЭС

В МЧС России анонсировали, что новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве заявили, что проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии направлен Минздравом России на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

В МЧС подчеркнули, что поддерживают все законодательные инициативы, направленные на снижение рисков жизни и здоровью населения, в том числе в вопросах пожарной безопасности.

11 января сообщалось, что МЧС вместе с Минздравом готовят новые требования к сигаретам, согласно которым те должны производиться с использованием специальной бумаги. Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев заявил, что переход к выпуску сигарет с такой бумагой потребует инвестиций и времени со стороны табачных производителей.

В МЧС поясняли, что сигарета со специальной бумагой просто гаснет, если не сделать затяжку. В ведомстве рассчитывают, что новый стандарт утвердят в России через два года.