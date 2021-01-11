Новые требования к сигаретам в России назвали опасными

Самозатухающие сигареты могут быть опасны для здоровья. Риски их употребления назвал президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права курильщиков Андрей Лоскутов, передают «Известия».

По мнению Лоскутова, внедрение технологии с кольцом, которое устанавливается для затухания сигареты без затягивания, приведет к тому, что курильщики будут прикладывать больше усилий при совершении затяжек.

Таким образом, дым будет попадать в легкие глубже, в нижние отделы с низкой проветриваемостью.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев рассказал, что ведомство вместе с Минздравом подготовят новые требования к сигаретам, чтобы они были самозатухающими. Он выразил надежду, что соответствующий стандарт будет утвержден в России через два года.