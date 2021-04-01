В Госдуме прокомментировали минимальную цену на сигареты в 108 рублей

Сигареты дорожают, но зато дешевеет здоровый образ жизни, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя новую минимальную цену на сигареты в 108 рублей. Ее цитирует RT в четверг, 1 апреля.

«Если вы заключили договор со спортивной организацией и занимаетесь спортом, то вы можете сделать налоговый вычет... Считаю, что сигареты дорожают, а спорт дешевеет, это как раз то соотношение, которое должно установиться в России», — сказала она.

По оценке парламентария, множество граждан России уже бросили эту вредную привычку.

В России с 1 апреля 2021 года установили минимальную цену на сигареты: теперь пачка с 20 сигаретами будет стоить от 108 рублей. Правило не распространяется на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля, ее будут реализовывать по цене ниже установленного показателя до 1 июля.

В марте уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми. По ее мнению, это может спровоцировать у детей интерес к данной продукции и вредным привычкам.