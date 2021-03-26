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В России предложили запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми

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Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщает RT со ссылкой на письмо, направленное главе Минпромторга Денису Мантурову.

Как отмечает Волынец, россияне нередко приобретают в магазинах алкоголь и сигареты в присутствии детей. По ее мнению, это может вызвать у детей интерес к данной продукции и перерасти в пристрастие к вредным привычкам, негативно повлиять на ребенка и его здоровье в будущем.

Омбудсмен напомнила, что в Минздраве заявляли о необходимости принять дополнительные меры для сокращения потребления алкоголя среди молодежи и называли приоритетной задачу снижения потребления табака среди детей и подростков. В своем письме Волынец просит Минпромторг рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в законодательство.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз спрогнозировал, что цены на водку и пиво отечественного производства в этом году могут вырасти не менее чем на 5 процентов, российские вина подорожают на 10-15 процентов. По его мнению, цены на импортный алкоголь также вырастут примерно на 5 процентов.

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