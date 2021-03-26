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В России рассмотрят предложение о запрете продажи алкоголя покупателям с детьми

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минпромторг России рассмотрит предложение запретить продажу алкоголя покупателям с детьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство получило обращение уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец с просьбой запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям, пришедшим в магазин с несовершеннолетними. «Обращение принято в работу и будет рассмотрено в скором времени», — заверили в Минпрмторге.

Ранее Волынец выступила с инициативой запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми. Омбудсмен обратила внимание на то, что россияне нередко приобретают в магазинах алкоголь и сигареты в присутствии детей. Это может вызвать у детей интерес к данной продукции и перерасти в пристрастие к вредным привычкам, негативно повлиять на ребенка и его здоровье в будущем.

Предыстория: В России предложили запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми
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