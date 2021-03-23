Нарколог раскрыл способы избежать похмелья

Избежать утреннего похмелья после выпитого накануне алкоголя помогут несколько техник. Их телеканалу «Звезда» раскрыл психиатр и нарколог Алексей Казанцев.

По его словам, во время употребления спиртных напитков надо делать паузы, желательно чередовать один стакан алкоголя со стаканом негазированной воды. «Не обязательно это должно приходиться стакан воды на рюмку, но хотя бы по несколько глотков обязательно надо сделать», — сказал врач, уточнив, что такой способ поможет лучше чувствовать себя утром, не будет головной боли и сухости во рту.

Еще одна рекомендация — не пить алкоголь вместе со сладкой газировкой. Она ускоряет всасывание алкоголя в желудке и способствует быстрому опьянению. Наутро после этого человека ожидают тяжелые последствия и головная боль.

Лучше всего стараться придерживаться меры в употреблении спиртного и ориентироваться на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — четыре порции для мужчины за весь вечер и две-три для женщин. Чтобы растянуть это количество, нарколог посоветовал отвлекаться на развлечения и общение. «Старайтесь делать паузы, танцевать, общаться, разгадывать шарады. И как я всегда говорю, говорить длинные грузинские тосты», — уточнил Казанцев.

Ранее врач-нарколог Максим Сальников дал россиянам советы по избавлению от похмелья. Он рекомендовал сначала сходить в душ, чтобы расширить сосуды снять мандраж. После этого лучше съесть подсоленный суп, рассол или крепкий чай с лимоном без сахара. Воду при похмелье он назвал бесполезной, потому что в ней нет соли.