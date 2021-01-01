Россиян предостерегли от попытки опохмелиться

Врач-нарколог Алексей Казанцев раскрыл в интервью «Пятому каналу» способы избавиться от похмельного синдрома на утро праздничного застолья и предостерег россиян от попытки «опохмелиться».

По его словам, попытка «опохмелиться» пивом может привести к длительному запою. Эксперт уточнил, что для улучшения самочувствия необходимо принять контрастный душ.

Кроме того, необходимо пить минералку и употреблять высокобелковую пищу, например, не пережаренный омлет. Однако врач не советовал пить кофе и молоко, особенно тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Также нарколог рекомендовал в течение дня принимать витамины и микроэлементы, в том числе калий и магний. Кроме того, можно принимать препараты, в состав которых входят янтарная или лимонная кислоты, поскольку они ускоряют детоксикацию организма. Страдающим от похмелья в том числе помогут неспешные прогулки на свежем воздухе, заключил специалист.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что алкоголь в праздничные дни нужно употреблять умеренно. Также Драпкина рекомендовала чередовать алкогольные напитки с безалкогольными, однако призвала при возможности не пить спиртное вовсе, поскольку это правило не является обязательным для Нового года.