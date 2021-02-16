Эндокринолог назвала последствия резкого отказа от сигарет

Отказ от никотина повышает чувство голода, что может стать причиной набора лишнего веса, но это не повод оставаться в зависимости, заявила заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр», врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина. Ее слова передают «Аргументы и факты».

«Никотин снижает чувство голода и замедляет процессы всасывания пищи в кишечнике», — отметила она. Людям, оказавшимся от курения, рекомендуется больше заниматься спортом, а также внимательно подходить в выбору рациона питания.

По словам врача, после отказа от сигарет желательно обратиться к диетологу, а также всегда контролировать ситуацию. В этот период, считает Губкина, организму не хватает обычной воды, употребление которой в определенном количестве может нормализовать положение.

Ранее врач и ученый Аркадий Верткин назвал несколько способов восстановить легкие после курения. По словам специалиста, россиянам необходимо больше двигаться и стать физически активными. Чтобы помочь легким, он рекомендовал выполнять дыхательную гимнастику.