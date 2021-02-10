Российский врач назвал способы восстановить легкие после курения

Врач и ученый Аркадий Верткин в разговоре с газетой «Аргументы и факты» назвал несколько способы восстановить легкие после курения.

По словам специалиста, россиянам необходимо больше двигаться и стать физически активными. Чтобы помочь легким, он рекомендовал выполнять дыхательную гимнастику. «Не ищите таблетку, которую можно выпить», — предупредил Верткин.

Российский врач также рассказал, что при отказе от сигарет, особенно при наличии хронических заболеваний, лучше пройти медицинское обследование. Специалист считает, что желательно сдать анализ крови, проверить работу сердечно-сосудистой системы, проконсультироваться у пульмонолога.

Кроме того, кашель является частью процесса очищения легких и может продолжаться долгое время, заключил собеседник издания.

Ранее врач, телеведущий Александр Мясников предупредил о риске рака из-за кальяна. Он заявил, что курение кальяна может стать причиной возникновения рака легких из-за вдыхания мелкодисперсных частиц дыма. Врач подчеркнул, что безопасной формы курения не существует — это касается также трубки и сигар. Медик назвал их фактором риска для развития рака полости рта.