Российский врач назвал главную опасность кальяна

Глава Противоракового общества России, завотделом эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в разговоре с НСН назвал главную опасность курения кальяна.

«Про кальян мы знаем очень мало, и в этом его опасность. Если о вреде курения сигарет, трубки, сигар мы знаем все, знаем, что они приводят к развитию целого букета форм рака», — сказал российский врач.

По его словам, существует мнение, что курение трубки и сигар менее вредно, чем курение сигарет. Однако на самом деле безопасного курения табака нет.

Медик также согласился с утверждением о том, что один сеанс курения кальяна по объему вдыхаемого пара — это больше пачки сигарет. Заридзе указал, что считает необходимым вести контроль над курением кальянов.

Он заявил, что кальян, скорее всего, вреден и, скорее всего, приводит к развитию рака. Кроме того, значительная опасность этого типа курения состоит в том, что люди не знают, чем заправляют кальяны. «Его нужно контролировать так же, как мы контролируем сигареты», — считает медик.

Ранее врач, телеведущий Александр Мясников предупредил о риске рака из-за кальяна. Он заявил, что курение кальяна может стать причиной возникновения рака легких из-за вдыхания мелкодисперсных частиц дыма.