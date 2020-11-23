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В Минздраве предупредили о риске туберкулеза из-за кальянов и вейпов

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Курение кальянов и вейпов может спровоцировать не только онкологические заболевания, но и вызвать туберкулез. Об этом предупредил главный онколог Минздрава Андрей Каприн в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, вред легким наносит любое вещество, однако заметить этот вред бывает непросто — на флюорографии опухоль видно только тогда, когда она уже достигает больших размеров.

«В некоторых странах мира очень большие вопросы — это кальяны. Там есть туберкулезная инфекция. Теплая слюна все равно в трубке остается, и это прекрасный бульон для туберкулезной палочки», — отметил Каприн.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что курение кальяна в разы увеличивает риск распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Он также указал на тесное взаимодействие в группе людей, которые употребляют никотин и другие смеси в ограниченном пространстве.

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