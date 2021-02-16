Диетолог назвала способы победить тягу к сладкому при похудении

Индийский диетолог Пуджа Малхотра (Pooja Malhotra) рассказала, как совладать с тягой к сладкому. Об этом сообщает NDTV.

«Тяга к сахару представляет собой крупнейшее препятствие к успеху диеты при похудении», — объясняет эксперт. Она назвала несколько способов, которые помогают ее победить.

По словам диетолога, одна из причин тяги к сахару — обезвоживание. Чтобы ее устранить, достаточно пить воду вдоволь. Кроме того, диета должна быть богата белком и пищевыми волокнами, тогда как количество очищенных углеводов, сахара и искусственных подсластителей лучше свести к минимуму. Малхотра отметила, что не следует пропускать завтраки, обеды и другие приемы пищи. Хотя допустимо перекусывать и между ними, не стоит есть слишком много, чтобы не отбить аппетит.

Когда хочется сладости, диетолог советует есть фрукты, изюм, курагу или сушеные финики. Они полезнее и способны утолить тягу к сладкому. Если же справиться с желанием невозможно, нужно стараться его контролировать: например, употреблять сладости только по праздникам и жестко ограничивать порции.

Ранее сообщалось, что американские диетологи Ванесса Риссето и Тамар Сэмьюэлс развенчали популярные заблуждения о здоровом питании. По их мнению, нет смысла заменять сахар медом и отдавать предпочтение пище без жира. Необходимость выпивать восемь стаканов воды в день и польза красного вина для сердца также оказались мифами.