Врач посоветовала продукты питания для борьбы с неуверенностью в себе

Эндокринолог Екатерина Трошина посоветовала продукты питания, помогающие бороться с нехваткой дофамина, которая может вызвать у человека неуверенность в себе. Об этом сообщает ТАСС.

Врач объяснила, что люди чувствуют себя несчастными и недостаточно любимыми при низком уровне некоторых гормонов. Например, дофамин вызывает чувство удовольствия от общения, заставляет сосредоточиться на определенном человеке и повышает эмоциональную теплоту и сексуальность. Когда его не хватает, у людей появляется чувство неуверенности в себе и желание потреблять углеводы.

Гормоны, в частности дофамин, серотонин, окситоцин, отвечают за биологическую составляющую любви, счастья, и эмоций. Однако низкий уровень одного из них может привести к тому, что человек будет чувствовать себя несчастным, недостаточно любимым Екатерина Трошина член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России — директор Института клинической эндокринологии

Чтобы компенсировать нехватку дофамина, Трошина советует есть авокадо и рыбу. «Сыр, шоколад, инжир, финики, томаты, молоко улучшат настроение, так как в них содержится предшественник серотонина — триптофан, — объяснила она. — Кроме того, "продуктами счастья" можно назвать цитрусовые, бананы, клубнику, ананас, смородину». А для увеличения уровня окситоцина, по ее словам, достаточно обняться.

Ранее американские диетологи рассказали о завтраках, которые помогают справиться с тревогой. Они посоветовали включить в утренний рацион авокадо, яйца и фильтрованные йогурты