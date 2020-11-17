Диетолог назвала россиянам меню для борьбы с осенней хандрой

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Саратовского научного медицинского центра гигиены ФБУН Инна Заикина назвала россиянам меню для борьбы с осенней хандрой. Ее слова приводит сайт Nation News.

Диетолог объяснила, что в осенне-зимний период стоит есть больше продуктов, которые стимулируют выработку так называемых гормонов счастья: серотонина, дофамина и эндорфинов. По ее словам, для синтеза поднимающего настроение серотонина нужна аминокислота триптофан, углеводы, витамины группы B, магний и цинк.

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Значительная доза триптофана содержится в какао-бобах, поэтому Заикина рекомендует начинать день с чашки какао. На завтрак, по ее словам, стоит есть салат из ярких овощей, омлет со шпинатом и сыром или овсяную кашу с орехами и бананом. Выбор блюд диетолог объяснила наличием в них жирных кислот и витаминов А, Е, D, а также триптофана.

На обед врач рекомендовала готовить любимые блюда, чтобы получить удовольствие от еды и обеспечить выработку дофамина — гормона предвкушения. Для синтеза дофамина необходимы аминокислоты тирозин и фенилаланин. Для их выработки стоит съесть паштет из авокадо, миндаль или арахисовую пасту на десерт.

Чтобы обеспечить себя эндорфинами — гормонами счастья, которые оказывают сильное обезболивающее, противошоковое и антистрессовое действие — Заикина посоветовала включить в рацион черный шоколад, женьшень, перец чили и иные острые специи. На ужин диетолог рекомендовала подать морскую рыбу с брокколи, чечевицей и перцем чили — источники омеги-3, триптофана, витамина В6, магния и эндорфинов.

Завершить день врач рекомендовала чашкой травяного чая со специями с небольшой плиткой черного горького шоколада. Чтобы получить больше удовольствия, диетолог рекомендовала устроить чаепитие под любимую музыку.

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