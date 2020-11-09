Диетолог дала россиянам советы по питанию при COVID-19

Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева дала россиянам советы по питанию в период лечения от новой коронавирусной инфекции. Ее слова приводит информационное агентство «Тюменская линия».

Врач объяснила, что организм больного человека требует правильного питания, чтобы восстановление прошло быстрее. «Есть обязательно нужно, даже если особо не ощущается вкус», — отметила Дороднева. Она подчеркнула, что этот совет особенно актуален для тех, у кого повышена температура тела, так как при лихорадке тратится очень много энергии.

Диетолог рекомендовала есть небольшими порциями жидкую или очень мягкую пищу: куриный бульон, молочные каши, картофельное пюре. Врач добавила, что больным COVID-19 стоит пить много жидкости, как и при обычном ОРВИ. Дороднева посоветовала выбирать чистую воду, морсы, отвар шиповника и компоты из сухофруктов. По ее словам, напитки стоит готовить дома самостоятельно и добавлять в них меньше сахара.

Дороднева также призвала больных с высокой температурой воздержаться от большого количества сладкого и сахара.

Ранее французский диетолог Пьер Дюкан, создатель известной диеты Дюкана, дал советы россиянам по борьбе с COVID-19. Он рекомендует принимать витамины C и D, дышать у духовки, разогретой до 60 градусов по Цельсию, и худеть. Последнее необходимо, так как заболевание тяжелее протекает у людей с избыточным весом.