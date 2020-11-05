Создатель диеты Дюкана дал россиянам советы по профилактике COVID-19

Французский диетолог Пьер Дюкан, создатель известной диеты Дюкана, дал советы россиянам по борьбе с COVID-19. С ним побеседовали журналисты «Комсомольской правды».

Диетолог, много лет проработавший врачом общей практики, советует в первую очередь придерживаться масочного режима для профилактики новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, он ежедневно принимает витамин C: один грамм постоянно, два грамма — при обострении эпидемиологической обстановки и подозрении на контакт с больным и три — если испытывает симптомы ОРВИ. В последнем случае Дюкан также советует дышать четыре минуты через картонную защиту с отверстием для воздуха перед вентилируемой духовкой, разогретой до 60 градусов по Цельсию. Кроме того, с лета он принимает витамин D.

Врач посоветовал всем людям, у которых есть избыточный вес, начать худеть по его методике, так как COVID-19 особенно тяжело протекает у пациентов, страдающих ожирением и диабетом второго типа. Дюкан подчеркнул, что в группе повышенного риска находятся те, кто старше 50 лет, у которых есть эти проблемы.

Диетолог объяснил, что люди набирают лишний вес по двум причинам: из-за того, что неправильно питаются и выбирают быстрые углеводы, а также, если много едят из-за стресса. Он призвал в первую очередь отказаться от белой муки и белого сахара, чтобы избежать набора лишнего веса и развития сопутствующих заболеваний. Дюкан добавил, что мужчинам гораздо сложнее потолстеть и легче похудеть из-за размера мышечной массы.

Сам диетолог питается лососем, молочными продуктами с низким содержанием жира, помидорами, баклажанами, красной капустой, зеленой фасолью, шампиньонами, а также лепешками из овсяных отрубей и самодельным кефиром. Каждый день он бегает по 25 минут.

Согласно идее, лежащей в основе высокобелковой и низкоуглеводной программы питания от Дюкана, из-за отсутствия в рационе углеводов организм переключается на потребление собственных жиров, как запасного источника энергии.