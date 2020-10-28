Украинский диетолог посоветовала спасаться от COVID-19 с помощью сала

Украинский диетолог Людмила Гончарова посоветовала есть сало в качестве профилактики COVID-19. Ее слова, сказанные в эфире телепередачи «Ранок з Україною», цитирует издание «Вести-UA».

Врач заявила, что в осенне-зимний период человеческий организм особенно нуждается в жирах, которые содержатся в сале. При этом важно есть именно свежий продукт, а не засоленный или копченый. Также не стоит нагревать сало до температуры выше 40 градусов по Цельсию.

Гончарова рекомендовала спасаться от болезней с помощью специального блюда: салата с салом. Он готовится так: к листовому салату и зелени надо добавить порезанное тонкими кусочками сало и смешать. Заправить салат следует оливковым, конопляным или льняным маслом, а приправить — гималайской солью.

Диетолог утверждает, что это блюдо богато жирами и витаминами группы А и E, которые помогут укрепить иммунитет и справиться с болезнями.

Она подытожила, что 50 граммов сала в день достаточно для хорошего настроения и самочувствия.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева назвала продукты для профилактики COVID-19. Среди них печень трески, яичный желток, рыба, творог, сливочное масло, орехи, подсолнечное масло, шиповник, облепиха, черная смородина, цитрусовые, капуста и сладкий перец.