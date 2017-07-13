Из жизни
 

На диетолога Пьера Дюкана подали в суд за мошенничество

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Пьер Дюкан
Пьер Дюкан

Против французского диетолога Пьера Дюкана (Pierre Dukan) подан иск с обвинением в мошенничестве, сообщает The Guardian. Истцом стал Европейский фонд прямых инвестиций.

76-летнему Дюкану вменяется получение обманным путем кредитных средств и приоритетного консультирования по финансовым вопросам. Отмечается, что бывший врач брал займы, «не имея намерений выполнить договорные обязательства по погашению или конвертации предоставленных кредитов».

Как уточняет издание, Дюкан собирался потратить полученные деньги на то, чтобы выйти на американский рынок со своей диетой. Точная сумма займа не приводится, однако отмечается, что речь идет о сотнях тысяч (валюта не уточняется).

The Guardian напоминает, что француз неоднократно сталкивался с критикой своей деятельности. В 2011 году Британская диетическая ассоциация назвала метод Дюкана одной из худших «звездных» диет. В 2012 году Совет врачей Франции постановил, что диетолог нарушил профессиональный кодекс, зарабатывая на своей методике, и исключил Дюкана из состава совета. Два года спустя Дюкана исключили из реестра французских врачей за коммерческое продвижение его диеты.

Пьер Дюкан, в прошлом парижский врач общей практики, продвигал свою диету на протяжении последних 30 лет, но основную известность она получила после публикации в 2000 году книги «Я не умею худеть». Было продано более 10 миллионов ее копий по всему миру.

Согласно идее, лежащей в основе высокобелковой и низкоуглеводной программы питания от Дюкана, из-за отсутствия в рационе углеводов организм переключается на потребление собственных жиров как запасного источника энергии.

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