Россия
 
Последние новости
Боррель назвал «агрессией» высылку Россией иностранных дипломатов
Отдохнувшая в Турции россиянка выяснила отношение местных женщин к «Наташам»
В Twitter появится аналогичная Clubhouse функция
Россиян предупредили об опасности диет
Минкультуры разрешило кинотеатрам показать полную версию гей-драмы «Супернова»
Шеф-повар раскрыл секрет приготовления идеальной яичницы
В США испортили 15 миллионов доз вакцины от COVID-19
Американка заболела коронавирусом после двух доз прививки
Россияне пожарили яичницу на средстве от тараканов и попали в реанимацию
Новости партнеров
Прослушать новость

В России установили минимальную цену на сигареты

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России с 1 апреля 2021 года установили минимальную цену на сигареты в размере 108 рублей. Все изменения в жизни россиян с 1 апреля перечислены в материале «Ленты.ру».

Соответствующий закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий, подписал в конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин.

Уточняется, что показатель минимальной цены будет рассчитывать Минсельхоз на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Так, в 2021 году этот показатель составит 108 рублей за пачку из 20 сигарет. Правило не распространяется на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля 2021 года, ее будут реализовывать по цене ниже установленного показателя до 1 июля.

В марте уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми. По ее словам, россияне нередко приобретают в магазинах алкоголь и сигареты в присутствии детей, что может вызвать у детей интерес к данной продукции и перерасти в пристрастие к вредным привычкам.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Перечислены изменения в жизни россиян с 1 апреля
В России предложили запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми
Россиянам предсказали рост цен на алкоголь