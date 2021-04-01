В России установили минимальную цену на сигареты

В России с 1 апреля 2021 года установили минимальную цену на сигареты в размере 108 рублей. Все изменения в жизни россиян с 1 апреля перечислены в материале «Ленты.ру».

Соответствующий закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий, подписал в конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин.

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Уточняется, что показатель минимальной цены будет рассчитывать Минсельхоз на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Так, в 2021 году этот показатель составит 108 рублей за пачку из 20 сигарет. Правило не распространяется на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля 2021 года, ее будут реализовывать по цене ниже установленного показателя до 1 июля.

В марте уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми. По ее словам, россияне нередко приобретают в магазинах алкоголь и сигареты в присутствии детей, что может вызвать у детей интерес к данной продукции и перерасти в пристрастие к вредным привычкам.