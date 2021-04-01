В России изменился формат экзамена на водительские права

В России с 1 апреля вступает в силу новый регламент проведения экзамена на получение водительских прав. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Одним из главных изменений стала отмена «площадки» как отдельного этапа экзамена — практические навыки вождения теперь будут оцениваться только «в городе», то есть в условиях реального дорожного движения.

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Новое правило распространяется на тех, кто хочет получить право на управление легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами и другим общественным транспортом. Для мотоциклов продолжат действовать прежний порядок.

Другие изменения касаются списка ошибок и присутствия на экзамене третьих лиц

Изменен перечень ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы. За недочеты можно получить один, два или три штрафных балла в зависимости от того, насколько сильно они влияют на безопасность движения. Для успешной сдачи экзамена нужно набрать не больше пяти штрафных баллов.

В отдельный блок вынесены грубые ошибки, после которых экзамен будет считаться проваленным. Это, например, непристегнутый ремень и использование телефона во время движения.

Также теперь во время экзамена в машине имеет право присутствовать третий человек. Это может быть представитель автошколы и общественных объединений либо ожидающий своей очереди экзаменуемый. Предполагается, что такая мера повысит прозрачность процесса и поможет разрешить возможные спорные ситуации.

Сдавать экзамен на водительские права разрешено с 16 лет

По действовавшему ранее регламенту это можно было делать с 17 лет, а сесть за руль — с 18. Теперь сдать экзамен можно на год раньше, для этого требуется согласие родителей, если человек еще не признан полностью дееспособным — вступил в брак, работает по трудовому договору или занимается предпринимательством.

Ранее МВД разработало законопроект, предусматривающий разрешение управлять автомобилем лицам с 17 лет, но при условии нахождения в машине водителя-наставника. Как следует из данных портала проектов нормативных правовых актов, инициатива сейчас находится на рассмотрении в правительстве. Согласно законопроекту, водитель-наставник должен иметь права категории «B» или подкатегории «В1».