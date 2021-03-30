В ГИБДД допустили расширение теоретической части экзамена на права

Глава ГИБДД России Михаил Черников допустил расширение теоретической части экзамена на права. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, изменения в экзаменационные билеты и вопросы по теоретической части вносятся изменения в зависимости от того, как меняются правила дорожного движения. Глава ГИБДД подчеркнул, что, конечно, есть предположения о необходимости расширения и углубления знаний кандидатов в водители.

Черников также рассказал, что Научный центр безопасности дорожного движения сейчас занимается тем, чтобы сделать это комфортно для тех, кто хочет получить права, и в то же время научить кандидатов «считывать всю дорожно-знаковую информацию и правильно применять знания ПДД».

Ранее сообщалось, что в ГИБДД решили убрать из практического экзамена на водительские права два упражнения — «змейку» и повороты на 90 градусов. Начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Роман Мишуров пояснил, что от этих упражнений пришлось отказаться в связи с тем, что в условиях «города» выполнить их не представляется возможным — только на «площадке», которую должны отменить.

23 марта глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый регламент о приеме экзамена на водительские права. Согласно тексту приказа, изменения вступают в силу с 1 апреля 2021 года.

По новым правилам, практический экзамен по вождению будет сдаваться в один день. «Площадку» и «город» решили объединить в один экзамен. Кроме того, у сотрудников ГИБДД теперь не будет установленных маршрутов, а в машине помимо экзаменатора и кандидата в водители смогут находиться и другие люди. Это делается для обеспечения прозрачности процедуры экзамена.