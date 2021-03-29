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В ГИБДД проверили влияние кваса, кефира и безалкогольного пива на алкотестеры

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Сотрудники ГИБДД и представители Общественной палаты Республики Алтай проверили, как влияют квас, кефир, кола и безалкогольное пиво на алкотестеры. О результатах эксперимента пишет Autonews.

«Все участники эксперимента убедились, что после употребления вышеперечисленных напитков результаты тестирования не показывают наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе, тем самым развеяв слухи, периодически возникающие в кругу автолюбителей», — отметили в ГИБДД.

Участники эксперимента сначала проходили проверку на алкотестере, а затем выпивали по 300-500 миллилитров указанных напитков. Весь этот процесс контролировали автоинспекторы.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что в России автоинспекторы скоро получат новые приборы, с помощью которых мгновенно смогут вычислить водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Новые приборы для мгновенного вычисления пьяных за рулем будут показывать только предварительный результат — его надо будет подтвердить в химико-токсикологической лаборатории, уточнил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн.

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