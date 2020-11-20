В России научились мгновенно вычислять пьяниц и наркоманов за рулем

В России научились мгновенно вычислять водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения с помощью новых приборов, скоро их получат госавтоинспекторы, рассказал глава ГИБДД Михаил Черников. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснил Черников, индикаторы позволят инспекторам за несколько секунд определить, сел ли за руль водитель в пьяном виде. По его словам, часть таких приборов могут определять наличие в организме человека запрещенных веществ в слюне, другая часть — в выдыхаемом воздухе. Такие приборы сотрудники получат уже в скором времени.

Черников добавил, что устройство позволит инспектору «вычленить употреблявших из транспортного потока», после чего они будут направлены на медицинское освидетельствование. При этом сесть за руль водителю сотрудник ГИБДД уже не позволит.

Ранее замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко предложил ограничить скорость езды электросамокатов и гироскутеров в России до 20 километров в час. Замначальника Гоставтоинспекции МВД Николай Шеюхин пояснил, что скоростные ограничения будут вводить, исходя из ширины тротуара и других факторов.