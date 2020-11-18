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В России предложили ограничения для езды электросамокатах

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко предложил ввести ограничения на скорость езды электросамокатов и гироскутеров в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, предлагается ограничить скорость до 20 километров в час. При этом замначальника Гоставтоинспекции МВД Николай Шеюхин пояснил, что скоростные ограничения будут вводить, исходя из ширины тротуара и других факторов.

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В проекте изменений также предлагается также ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение этих транспортных средств. Начальник отдела организации дорожного движения министерства транспорта России Дмитрий Осиповский пояснил, что проект изменений предлагает предоставить приоритет на тротуаре пешеходам и ввести новые дорожные знаки.

Соответствующий документ быть внесен в правительство России до нового года, добавил он.

В сентябре Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в правила дорожного движения. Одним из них стало введение нового термина «Средство индивидуальной мобильности» (СИМ). Под ним подразумеваются электросамокаты, сегвеи, ролики, скейтборды и беговелы. Владельцев СИМ выделят в отдельную категорию участников движения и, среди прочего, для них будет введен запрет на управление в пьяном виде.

О планах МВД внести в правила дорожного движения поправки, вводящие термин СИМ, сообщалось в октябре 2019 года, вопрос начали обсуждать в августе того же года. Владельцев СИМ планировали обязать передвигаться по велодорожкам и тротуарам на скорости не выше 20 километров в час.

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