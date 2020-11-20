В Минздраве объяснили процедуру мгновенного вычисления пьяных за рулем

Новые приборы для мгновенного вычисления пьяных за рулем будут показывать только предварительный результат — его надо будет подтвердить в химико-токсикологической лаборатории. Так принцип проведения процедуры объяснил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн, передает РИА Новости.

Нарколог также поддержал идею ГИБДД и заявил, что полезны любые методы для выявления тех, кто употребляет наркотики или злоупотребляет спиртными напитками. Он добавил, что в настоящее время на месте используют только алкотестеры.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что в России автоинспекторы скоро получат новые приборы, с помощью которых мгновенно смогут вычислить водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Черников объяснил, что инспекторы смогут за несколько секунд определить, трезв ли водитель — часть приборов будет выявлять наличие запрещенных веществ в слюне водителя, часть — в выдыхаемом воздухе. Он добавил, что с помощью устройства инспекторы смогут «вычленить» употреблявших из потока, а затем отправить их на медосвидетельствование, но не позволят им вернуться за руль.