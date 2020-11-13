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МВД обеспокоилось проблемой возвращения прав пойманным пьяными за рулем

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Министерство внутренних дел России обеспокоилось проблемой возвращения прав тем, кто был пойман за рулем в пьяном виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предложенный ведомством законопроект.

В министерстве выступают за то, чтобы устранить пробел в законодательстве, благодаря которому правонарушители могут, в теории, вернуть себе водительские права. Законопроект предусматривает, что водители без прав, которые были пойманы за рулем в пьяном виде или отказались пройти медосвидетельствование, не смогут сдавать экзамены на их получение, пока не кончится срок административного наказания. В то же время подобная мера предусматривается для водителей с правами, которые были осуждены по уголовной статье, ведущей к запрету на управление транспортным средством.

Ранее МВД России захотело разрешить россиянам водить автомобиль в возрасте 17 лет, однако до совершеннолетия рядом должен находиться «водитель-наставник». Отмечается, что сегодня можно сдать экзамен на права в возрасте 17 лет, однако управлять машиной законодательство позволяет только с 18.

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