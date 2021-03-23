Глава МВД России утвердил новый регламент экзамена на водительские права

Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый регламент о приеме экзамена на водительские права. Документ опубликован на портале правовой информации во вторник, 23 марта.

Согласно тексту приказа, изменения вступают в силу с 1 апреля 2021 года.

По новым правилам кандидаты в водители больше не будут сдавать «площадку» как отдельный экзамен. Практические навыки вождения станут оцениваться в условиях реального дорожного движения.

Кроме того, внесены правки в перечень ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы на экзамене, и требование к информированию о порядке предоставления госуслуги. Также теперь на экзамене в машине может присутствовать третий человек — представитель автошколы и общественных объединений либо ожидающий своей очереди другой экзаменуемый.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков заявил, что изменения в правилах сдачи экзамена на права позволят уменьшить коррупционную составляющую. По его мнению, присутствие третьего человека в машине во время экзамена, что разрешено новыми правилами, «уменьшит необъективность инспектора».