Россиян предупредили о резком подорожании автошкол

Обучение в автошколах с весны 2021 года, вероятно, подорожает на 15 процентов. Об этом в разговоре с URA.RU предупредил автомобильный эксперт Дмитрий Болысов.

По его словам, это может быть связано с повышением цен на бензин и ужесточением требований сдачи экзамена. «Сейчас все дорожает, в том числе обучение в автошколах. Процентов на 15 с весны стоит ожидать рост цен. Это происходит по совокупному фактору: рост цен на бензин, подорожание техобслуживания, увеличение часов вождения и так далее», — заявил эксперт.

В автошколах при этом отмечают, что планов повысить цены на обучение нет. «Никого подорожания и изменений программ обучения не ожидается. С чего они должны дорожать?» — прокомментировала президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Она отметила, что учреждения работают как прежде.

В начале января сообщалось, что в России изменится практическая часть экзамена на водительские права. Для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей из практической части экзамена исключат этап «площадка».

Изменения коснутся и системы оценки навыков кандидата в водители. В проекте административного регламента указаны 19 грубейших ошибок, за совершение одной из которых экзамен должен быть сразу прекращен.