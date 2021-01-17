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Россиянам разрешат ездить без прав

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российским водителям разрешат ездить без прав: вместо документов можно будет использовать специальное приложение с QR-кодом. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов на Гайдаровском форуме, передает «Российская газета».

По его словам, в текущем году Минцифры планирует запустить соответствующий эксперимент. «Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами», — пообещал Качанов.

Приложение будет запущено в экспериментальном режиме в нескольких российских регионах. При этом Качанов не уточнил, водители каких именно субъектов страны смогут первыми опробовать эту технологию.

Ранее сообщалось, что в России изменится практическая часть экзамена на водительские права. Новый административный регламент МВД вступит в силу 1 апреля. Так, для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей из практической части экзамена исключат этап «площадка». Во время экзамена в машине могут находиться представитель автошколы и общественных объединений, а также другие кандидаты в водители.

В октябре 2020-го МВД России анонсировало изменения теоретической части экзамена на водительские права. Проведение теоретической части станут записывать на видеокамеры. При этом ведомство отказалось от идеи увеличить количество вопросов в теоретическом экзамене на водительские права, их останется 20.

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