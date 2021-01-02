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В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России изменится практическая часть экзамена на водительские права. Новый административный регламент МВД вступит в силу 1 апреля, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей из практической части экзамена исключат этап «площадка». При этом практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами останется в действующем варианте: на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

Также сообщается, что во время экзамена в машине могут находиться представитель автошколы и общественных объединений, а также другие кандидаты в водители.

«Маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен», — рассказали в пресс-центре МВД. При этом из экзамена исключат маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов. Таким образом, будущих водителей уже не будут натаскивать на определенные виды упражнений на закрытой площадке.

Изменения коснутся и системы оценки навыков кандидата в водители. В проекте административного регламента указаны 19 грубейших ошибок, за совершение одной из которых экзамен должен быть сразу прекращен. Среди них — непристегнутый ремень и пользование мобильным телефоном. За менее грубые нарушения правил дорожного движения будут начисляться штрафные баллы. Экзамен будет провален, если кандидат в водители наберет пять и более штрафных баллов.

Ранее, в октябре, МВД России анонсировало изменения теоретической части экзамена на водительские права. Сообщалось, что с 2021 года проведение теоретической части станут записывать на видеокамеры. Действующий регламент предусматривает, что рабочее места экзаменатора должно «обеспечивать осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители».

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