В Госдуме оценили изменения в правилах сдачи экзамена на права

Изменения в правилах сдачи экзамена на права позволят уменьшить коррупционную составляющую, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков. Его оценку приводит RT в пятницу, 19 марта.

По его мнению, присутствие третьего человека в машине во время экзамена, что разрешено новыми правилами, «уменьшит необъективность инспектора».

Лысаков добавил, что данное изменение нужно усовершенствовать. «Надо разрешить присутствовать представителям общественных организаций, представителям другой школы, чтобы был перекрестный контроль, потому что инспектор может как придираться, так и прощать водителю какие-то ошибки», — считает парламентарий.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля изменится экзамен на водительские права. Помимо вышеуказанного нововведения, теперь претенденты на получение водительских прав больше не будут сдавать «площадку» как отдельный экзамен. Практические навыки вождения станут оцениваться в условиях реального дорожного движения.