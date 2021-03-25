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В МВД назвали самые грубые ошибки на экзамене по вождению

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

К самым грубым ошибкам на практическом экзамене по вождению относятся, в частности, непристегнутый ремень безопасности и использование телефона во время движения. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД России.

В ведомстве уточнили, что эти ошибки вынесены в отдельный блок. «Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее пяти штрафных баллов», — отметили в МВД.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что по новым правилам во время проведения экзамена в салоне автомобиля помимо сдающего и экзаменатора смогут находиться и другие люди — например, сотрудники автошколы. Это делается для повышения прозрачности процедуры.

Сам экзамен больше не будет проходить в два этапа: «площадку» и «город» решили объединить. «Проверяемые в настоящее время на закрытой площадке навыки по парковке транспортного средства, развороту в ограниченном пространстве и началу движения на подъеме адаптированы для их проверки в условиях дорожного движения», — объяснили в МВД.

23 марта глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый регламент о приеме экзамена на водительские права. Согласно тексту приказа, изменения вступают в силу с 1 апреля 2021 года.

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