Россиянам назвали способ распознать поддельные сигареты

Директор по связям с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам способ распознать поддельные сигареты.

Специалист напомнил, что в России была введена обязательная маркировка табачной продукции. С июля прошлого года каждая пачка легальной продукции имеет собственный цифровой код, отсканировав который в приложении «Честный знак» можно проверить подлинность пачки. Если же на пачке нет такого кода или приложение не может его прочитать, это нелегальный товар, предупредил Груздев.

Помимо цифрового кода, на пачке сигарет должна быть размещена максимальная розничная цена, дата изготовления, информация о производителе и предупреждения на русском языке о вреде табака с соответствующими картинками.

Дополнительным признаком легальности сигарет станет единая минимальная цена на табачную продукцию, введенная с 1 апреля. Она также позволит сократить долю контрафакта. Кроме того, важна разумная акцизная политика, призванная не допустить резкого подорожания продукции.

В России с 1 апреля 2021 года установили минимальную цену на сигареты: теперь пачка с 20 сигаретами будет стоить от 108 рублей. Минсельхоз будет рассчитывать показатель минимальной цены на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. В 2021 году этот показатель составит 108 рублей за пачку из 20 штук. Правило не распространяется на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля, ее будут реализовывать по цене ниже установленного показателя до 1 июля.