Производитель электронных сигарет отказался от работы в России

Компания по производству электронных сигарет Juul из США закрыла свое подразделение в России. Продукцию начнут поставлять в страну через дилера, в качестве которого выбрано ООО «Бабилон», сообщает Forbes.

Поводом для отказа от работы в стране стало изменение законодательства. Вступившие в силу в конце января поправки фактически приравняли электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным сигаретам.

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Для электронных средств доставки никотина установлено предельное ограничение на содержание вещества на уровне 20 миллиграммов на 1 миллилитр. Картриджи Juul содержали в 2,5 раза больше вещества, однако в последнее время компания начала поставки картриджей с крепостью 18 миллиграммов на миллилитр.

Еще в начале февраля гендиректор «Бабилона» Игорь Самборский рассказал, что Juul закрыла все розничные точки в России. По данным СПАРК, 2019 году выручка компании составляла 886,8 миллиона рублей, в 2020-м она увеличилась в 2,6 раза, до 2,307 миллиарда. Однако чистый убыток при этом также увеличился, составив 1,723 миллиарда рублей.

На этой неделе также стало известно, что Россия и Казахстан хотят включить нагреваемый табак в отраслевой техрегламент ЕАЭС. Такая инициатива ставит под угрозу производство стиков для IQOS и glo.