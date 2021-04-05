Производство стиков для IQOS оказалось под угрозой

Власти России и Казахстана задумались о том, чтобы включить нагреваемый табак в отраслевой техрегламент ЕАЭС. Такая мера, указывает газета «Ведомости», ставит под угрозу производство стиков для IQOS и glo. Кроме того, картинки, указывающие на вред курения, хотят увеличить: с нынешних 50 процентов от размера пачки до 65 процентов.

Со своей стороны, российский Минздрав предлагает запретить табачным компаниям использовать фирменные цвета, логотипы и изображения, оставив только торговое наименование и название самого изделия. А печатать этикетки предлагается в едином шрифте и размере.

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Технический регламент, о котором идет речь, страны-участницы ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия) приняли в 2014 году. В документе прописаны требования к табачной продукции. Кроме непосредственно сигарет, в регламент входят сигары, сигариллы и разные виды табака.

Но нагреваемого табака, равно как вейпов и электронных сигарет, в нем не было: для них разрабатывается отдельный документ на никотиносодержащую продукцию. Нагреваемый табак в России производят Philip Morris International (бренд IQOS) и British American Tobacco (торговая марка glo).

В январе 2021 года в России вступили в силу поправки в антитабачный закон. Теперь продажа в интернете стиков для устройств для нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет запрещена. Также россияне больше не могут покупать в интернете кальяны и никотиносодержащую продукцию.