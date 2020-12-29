Россиянам рассказали о новых правилах продажи систем нагревания табака

В конце января 2021 года в России вступят в силу новые правила продажи системам нагревания табака, в частности, IQOS. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков.

Эксперт напомнил, что изделия из нагреваемого табака и сами системы нагревания в июле были включены в уже действующий антитабачный закон. С 28 января 2021 года будет запрещена их реклама, а также выкладка табачных стиков. При этом выкладка систем нагревания табака запрещена не будет, что Зыков назвал «большим минусом». «Это работа, которую еще предстоит сделать», — отметил он.

Виктор Зыков пояснил, что производители продвигают употребление табака именно с помощью таких устройств. В частности, молодежь привлекают красивая подача и эффектных дизайн устройств. «Изобретено устройство, интересное для подростков, потому что соответствует их картине сегодняшнего мира: это гаджет, который заряжается, обслуживается», — заметил он.

Однако, подчеркнул Зыков, табак в любом виде вреден, каким бы способом он не употреблялся. Со ссылкой на исследователей он указал, что зачастую подростки делают выбор в пользу систем нагревания табака из-за ароматизаторов и их сочетаний, порой не осознавая их вред. Проведенный в США опрос показал, что из-за сладких и разнообразных вкусов многие из молодых потребителей даже не знали о наличии табака в электронных системах доставки никотина, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в 2021 году вступят в силу новые запреты и ограничения для курильщиков. Так, с 1 января запретят курение на объектах здравоохранения и образования, транспорта, торговли, в складских помещениях и на базах, в хлебоприемных пунктах, злаковых массивах, сенокосных угодьях, местах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, а также на объектах производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участках.