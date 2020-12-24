Перечислены новые запреты для курильщиков

В наступающем году вступят в силу новые запреты и ограничения для курильщиков. Их в беседе с агентством «Прайм» перечислил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Так, с 1 января будет запрещено курение в медучреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Курить можно будет в специальных зонах, отмеченных табличками с надписью «Место для курения». По словам юриста, руководители таких предприятий будут обязаны повесить в помещении инструкции по пожарной безопасности и предупреждения о запрете курения.

С 2013 года на территории России действует закон, согласно которому курение запрещено в учебных заведениях, культурных, спортивных и медицинских учреждениях. Курить возле вокзалов, аэропортов, морских и речных портов можно на расстоянии 15 метров. Полный запрет на курение распространяется на государственные органы, детские площадки, пляжи и помещения социальных служб.

Ранее в Минздраве рассказали, что пассивное курение влияет на сердечно-сосудистую систему и даже на способность к размножению. Такой вид курения, особенно опасный для детей и подростков, повышает риск фибрилляции предсердий, влияет на пульс, артериальное давление, возникновение предрасположенности к тахикардии.