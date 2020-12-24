В Минздраве объяснили новые запреты для курильщиков

Новые запреты и ограничения, которые вступят в силу в России с 1 января 2021 года, должны помочь снизить число курильщиков более чем на десять процентов, объяснил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков в эфире НСН.

По его словам, такие нововведения благотворно влияют как на самих курильщиков, так и на окружающих их людей, которым приходится дышать дымом.

«Изначально их [курильщиков] права серьезно нарушались. Даже сам курильщик понимал, что курение в помещении — вещь нецивилизованная, вдобавок вредящая его же здоровью. Нарушитель курил одновременно и активно, и пассивно, то есть дышал дымом уже после выкуривания сигареты», — рассказал Зыков.

Он уверен, что «при некомфортной обстановке для курения люди бросают эту привычку».

Ранее стало известно, что в наступающем году вступят в силу новые запреты и ограничения для курильщиков. Так, с 1 января будет запрещено курение на объектах здравоохранения и образования, транспорта, торговли, складских помещениях и на базах, в хлебоприемных пунктах, злаковых массивах, сенокосных угодьях, местах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, а также на объектах производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участках.