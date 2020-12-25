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Названо неожиданное последствие новых запретов для курильщиков в России

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Фото: Andres Siimon / Unsplash

Запреты для курильщиков могут привести к разжиганию интереса к табаку у детей. О таком неожиданном последствии новых ограничений рассказал исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права курильщиков Андрей Лоскутов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в 2012 году «первое прикосновение» к курению у россиян происходило в 13 лет. Последние данные социологов показывают, что дети начинают пробовать курить уже в 11 с половиной. «Это омоложение тех, кто впервые прикасается к табаку, происходит именно потому, что мы их [детей] раскочегарили на эту тему», — считает Лоскутов.

При этом он подчеркнул, что желание бросить курить из-за запретов возникло только у 10 процентов совершеннолетних россиян. «Остальные — это вполне сознательные курильщики, которые курили и будут продолжать курить», — заявил общественник.

Лоскутов отметил, что необходимо позволить курящим и некурящим людям договориться без запретов. В частности, по его словам, можно сделать поезда и рестораны для тех, кто курит и кто — нет.

Ранее сообщалось, что в 2021 году вступят в силу новые запреты и ограничения для курильщиков. Так, с 1 января запретят курение на объектах здравоохранения и образования, транспорта, торговли, в складских помещениях и на базах, в хлебоприемных пунктах, злаковых массивах, сенокосных угодьях, местах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, а также на объектах производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участках.

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