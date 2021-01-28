В России запретили продажу табачных стиков в интернете

В четверг, 28 января, в России вступают в силу принятые в июле 2020 года поправки к антитабачному закону, запрещающие продажу в интернете стиков для устройств для нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, теперь россияне не смогут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию. Как пояснил агентству вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI, производитель IQOS) в России Сергей Слипченко, теперь табачные стики можно будет купить только в стационарных магазинах, как и сигареты. При этом возможность приобрести онлайн сами устройства для потребления никотинсодержащей продукции сохраняется.

В свою очередь директор по корпоративным коммуникациям JTI Россия Дмитрий Сергеев уточнил, что с 28 января в России запрещена и реклама никотинсодержащей продукции. Он также добавил, что запрет продаж в интернете не окажет критического влияния на это направление, поскольку, по его словам, розница обеспечивает большой объем продаж, чем торговля в интернете.

В 2021 году в России вступили в силу новые запреты и ограничения для курильщиков. Так, с 1 января запрещено курение на объектах здравоохранения и образования, транспорта, торговли, в складских помещениях и на базах, в хлебоприемных пунктах, злаковых массивах, сенокосных угодьях, местах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, а также на объектах производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участках.