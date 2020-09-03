В России захотели запретить вкусовые добавки в сигаретах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новый план Минздрава по проведению антитабачных мероприятий.

Таким образом Минздрав планирует снизить число курильщиков. Предполагается, что, благодаря запрету ароматизаторов и красителей в сигаретах, доля курильщиков в России снизится с 29-ти до 21 процента к 2035 году. Новый запрет коснется также жидкостей для электронных сигарет, уточняет издание.

При этом, по словам заместителя директора по научной работе и инновациям Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий Евгении Гнучих, доля табачных изделий с вкусовыми добавками на российском табачном рынке превышает 80 процентов. По оценке директора по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василия Груздева, они содержатся в 98 процентах табачных изделий и почти 100 процентах жидкостей для электронных сигарет.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина заявила, что стоимость табачного акциза необходимо поднять. Она выразила мнение, что нынешняя цена акциза якобы делает табачную продукцию широкодоступной. Драпкина также рассказала, что, благодаря антитабачному закону, принятому в 2013 году, к 2018 году потребителей табака в возрасте 15-19 лет стало на 9,4 процента меньше.