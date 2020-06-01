В России предложили поднять цену на табак

Стоимость табачного акциза необходимо поднять. Такое мнение выразила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина, передает ТАСС.

Драпкина утверждает, что нынешняя цена акциза делает табачную продукцию широкодоступной. Основным препятствием для повышения налога являются обязательства России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). На территории союза действует требование о гармонизации налогообложения для всех его членов.

Эксперт заявляет, что Россия, как лидер ЕАЭС, должна последовать рекомендациям ВОЗ и увеличить акцизный налог на все виды никотиносодержащей продукции, включая устройства ее потребления, до 70 процентов от стоимости пачки самой продаваемой марки. А затем ежегодно «подтягивать» за собой налоговую политику ЕАЭС, повышая налог.

Драпкина добавила, что российской молодежи угрожают электронные системы доставки никотина, такие как вейпы и электронные сигареты. Эксперт призвала регулировать эти продукты вплоть до запрета. Такой законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. В Минздраве также озабочены внедрением нейтральной упаковки табачных изделий и защитой госполитики и здравоохранения от интересов индустрии.

Благодаря антитабачному закону, принятому в 2013 году, к 2018 году потребителей табака в возрасте 15-19 лет стало на 9,4 процента меньше. Среди лиц от 20 до 24 лет потребителей стало на 3 процента меньше, добавила Драпкина, ссылаясь на данные Росстата.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года. Минздраву поручено составить план мероприятий по ее реализации. Ожидаемым результатом является сокращение к 2035 году распространенности потребления табака взрослым населением до 21 процента, детьми — до 1 процента.

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