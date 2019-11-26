В России поставили в приоритет снижение числа курильщиков среди подростков

Снижение потребления табака среди российских подростков является приоритетной задачей новой антитабачной концепции. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, передает ТАСС.

«Измерение и оценка потребления несовершеннолетними точно также будет проводиться <...> Задача предупреждения потребления несовершеннолетними никуда не исчезла, она так же есть в концепции», — отметил он, пояснив, что список интегрирующих различные активности по антитабачной концепции индикаторов сократили.

Кроме того, по его словам, в рамках реализации новой концепции планируется также ограничить и другие способы доставки никотина, в том числе — вейпы и электронные сигареты. «Предстоит с экспертным сообществом разработать системный план, в котором будут конкретно прописаны те или иные инициативы, которые в ближайшее и в отдаленное время будут приняты для того, чтобы положения концепции нашли свое практическое воплощение», — пояснил замминистра.

Накануне сообщалось, что правительство утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года. Минздраву поручено в ближайшие шесть месяцев составить план мероприятий по ее реализации. Ожидаемым результатом является сокращение к 2035 году распространенности потребления табака взрослым населением до 21 процента, детьми — до 1 процента.

Разработки программ по формированию у россиян приверженности к здоровому образу жизни и правильному питанию осуществляются в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в нацпроект «Демография». Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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