Кардиолог указал на главную опасность вейпов

Одними из самых опасных компонентов в смесях для курения вейпа являются витамин Е и пропиленглиголь. Об этом телеканалу «360» рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин.

Как рассказал ученый, витамин Е не нужен организму и лишь способствует развитию рака, а пропиленглиголь при нагревании вызывает поражение легких. Он также посоветовал не заменять обычные сигареты электронными.

«Сегодня есть исключительно эффективные средства медикаментозные для того, чтобы человек, который хочет прекратить курить — прекратил курить», — отметил врач. По его словам, используемая в электронных сигаретах технология не прошла соответствующих проверок и апробирования, что делает ее потенциально опасной.

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Ранее в Центре по контролю и профилактике заболеваний США определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет. Этот компонент был найден во всех собранных для исследования образцах жидкости из легких больных пациентов.

О странной эпидемии легочных респираторных заболеваний в США, связанных с электронными сигаретами, стало известно в конце лета. На данный момент известно уже о 42 погибших и тысячах заболевших.

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