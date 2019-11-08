Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент

Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет. Об этом сообщается на сайте организации.

Ученые собрали образцы жидкости из легких у 29 больных пациентов и во всех из них был найден ацетат витамина Е. «Это первый случай, когда мы обнаружили потенциальное химическое вещество в биологических образцах пациентов с такими повреждениями легких», — говорится в сообщении.

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В организации добавили, что ацетат витамина Е используется в качестве добавки при производстве продукции для вейпов и электронных сигарет. Помимо этого компонента, в 82 процентах образцов обнаружили тетрагидроканнабинол — вещество, содержащееся в конопле. В 62 процентах случаев также нашли никотин.

О странной эпидемии легочных респираторных заболеваний, связанных с электронными сигаретами, стало известно в конце лета. На данный момент известно уже о 39 погибших и тысячах заболевших, передает телеканал ABC.

Президент США Дональд Трамп намеревается ввести в стране запрет на все виды электронных сигарет с различными вкусовыми добавками, оставив на рынке только жидкости с табачным вкусом. Таким образом планируется бороться с вейпингом среди несовершеннолетних.

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