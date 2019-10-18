Число умерших от неизвестного заболевания вейперов перевалило за 30

Число вейперов, умерших в США от непонятной болезни, вновь увеличилось. Об этом сообщил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

По последним данным, на 15 октября было зарегистрировано 33 смерти в 24 штатах. При этом повреждения легких зафиксированы у 1,5 тысячи жителей во всех штатах, кроме Аляски. Пострадавшие есть и в столице — Вашингтоне, а также на одной из американских территорий.

Отмечается, что все пациенты ранее использовали электронные сигареты или вейпы. При этом в большинстве использовавшихся смесей присутствовал тетрагидроканнабинол — вещество, содержащееся в конопле.

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Месяц назад скончавшихся вейперов было семь. О странной эпидемии легочных респираторных заболеваний, связанных с электронными сигаретами, стало известно в конце лета.

Точная причина заболевания пока неизвестна. Считается, что повреждения легких и смертельные случаи могут быть связаны с ядовитыми химическими парами или токсичными газами.

Президент США Дональд Трамп намеревается ввести в стране запрет на все виды электронных сигарет с различными вкусовыми добавками, оставив на рынке только жидкости с табачным вкусом. Таким образом планируется бороться с вейпингом в среде несовершеннолетних.

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