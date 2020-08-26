В России собрались маркировать табак для электронных сигарет и нетабачные смеси

Россия может начать маркировать табак для электронных сигарет и нетабачные смеси для кальянов. Соответствующий проект постановления кабмина был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, с 1 октября 2020 года власти могут запустить эксперимент по маркировке табачных изделий, потребляемых с применением устройств для нагревания табака, а также курительных смесей для кальяна, не содержащих табак. Отмечается, что участие в правительственном эксперименте изначально будет добровольным.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ограничить работу кальянных до конца года в связи с эпидемией коронавируса. По мнению общественника, временный запрет поможет снизить распространение инфекции осенью. Он сослался на специалистов Минздрава, которые предупреждают о риске заражения через кальян.