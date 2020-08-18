В России захотели временно запретить кальянные

В России захотели ограничить работу кальянных до конца года в связи с эпидемией коронавируса. С таким предложением член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает RT.

По мнению общественника, временный запрет поможет снизить распространение инфекции осенью. Он сослался на специалистов Минздрава, которые ранее предупреждали о риске заражения через кальян.

Хамзаев также выступил за запрет кальянов в ресторанах до 31 октября 2020 года, когда в стране начнет действовать норма федерального закона о запрете курить любой табак в местах общепита.

Ранее глава Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян назвала факты в подтверждение опасности кальяна. Так, колбы иногда плохо обрабатываются, и это может привести к заражению коронавирусом, туберкулезом, холерой и другими опасными заболеваниями. Она уточнила, что кальянный дым токсичен, и курильщик кальяна потребляет за раз намного больше дыма, чем при курении сигареты. Из-за кальяна у людей повышается артериальное давление.